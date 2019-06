Ciclismo: mercoledi’ il memorial Adolfo e Franco Celestini

Mercoledì 5 giugno a Lama di San Giustino (provincia di Perugia) è in programma il 9° Memorial Adolfo e Franco Celestini, gara di ciclismo tipo pista organizzata dal Team Fortebraccio. La prova è riservata a giovanissimi (G4 – G5 – G6, sia maschi che femmine), esordienti (primo e secondo anno maschi e femmine), allievi (maschi e femmine) e juniores. Il programma della serata si aprirà alle ore 17:00 con il ritrovo degli atleti nella piazza centrale di Lama e proseguirà a partire dalle ore 19:00 con lo svolgimento delle varie competizioni (a cominciare da quella riservata ai giovanissimi G4). La manifestazione è inserita all’interno della “Sagra Mondiale della Gota”, che come ogni anno si svolge a Lama in questo periodo.

La gara ciclistica in notturna di mercoledì 5 giugno è stata fortemente voluta dalla famiglia Celestini per ricordare Adolfo e Franco, due persone che hanno lasciato il segno in tutti coloro che li hanno conosciuti e che amavano tantissimo questo meraviglioso sport.