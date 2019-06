Noè Bernardini (Città di Castello Rugby) ammesso alla accademia federale under 18 di Prato

L‘atleta del Città di Castello Rugby Noè Bernardini, classe 2003, è

stato ammesso alla accademia federale under 18 di Prato per la prossima

stagione 2019/20, entrando nel ristretto gruppo di atleti di interesse

nazionale sui quali la federazione punta per il futuro del rugby

italiano. Una grande soddisfazione per il ragazzo e per l‘intera società

del Città di Castello Rugby, a coronamento di una grande stagione per la

società, che ha appena festeggiato la vittoria del campionato di serie

c2 e la promozione nel campionato nazionale di serie C1. Si tratta del

quinto ragazzo che in questi anni dalle squadre giovanili tifernati è

riuscito ad accedere alla accademia federale. Un dato straordinario per

una società piccola e giovane come quella di città di Castello, a

dimostrazione della bontà del lavoro e della qualità della struttura

tecnica presente

