Guerrini e Calchetti trionfano in Svizzera. La Audi e-tron dell’equipaggio valtiberina vince il Rallye du Chablais. Terzo per Fuzzy Kofler e Franco Gaioni, la scuderia Audi Autotest Motorsport ora al comando di tutte le graduatorie mondiali

Ottima prestazione per la scuderia Audi Autotest Motorsport, che nel Rallye du Chablais, terza tappa del Campionato del mondo FIA per auto elettriche, centra alla grande il primo e il terzo posto, garantendo alla squadra, rappresentata da quattro piloti italiani, la leadership in tutte le graduatorie iridate. La gara, che si è svolta nella Svizzera francese venerdì e sabato, ha visto il successo della Audi e-tron di Guido Guerrini ed Emanuele Calchetti, che hanno superato di tre secondi la coppia franco-belga Fesquet-Brams su Tesla Model 3. Terzo gradino del podio per l’altra e-tron di Audi Autotest Motorsport, quella condotta dagli altotesini Fuzzy Kofler e Franco Gaioni, che hanno chiuso a soli tre decimi dal secondo posto, sopravanzando addirittura di un solo decimo l’altra Tesla 3 dei transalpini Malga-Bonnel. Quinta posizione per l’equipaggio polacco-francese composto da Artur Prusak e Thierry Benchetrit, che erano al comando dopo la prima giornata di gara. Le altre posizioni a punti sono andate ad appannaggio dei bugari Dedikov-Pavlov, degli svizzeri Eynard-Pollien e dei franco-svizzeri Stricher-Bohler.

In classifica generale, Audi consolida il primato nella classifica costruttori, portandosi a +14 su Volkswagen, mentre Guerrini e Calchetti sopravanzano di due punti Prusak e Benchetrit, rispettivamente nella graduatoria relativa ai piloti e in quella relativa ai co-piloti.

Prossimo appuntamento con il mondiale elettrico FIA tra meno di una settimana in Portogallo con l’Oeiras Eco Rally, con base a Lisbona.

