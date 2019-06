Taglio dei rami e abbattimento di alcuni platani in Viale Vittorio Veneto. L’intervento si è reso necessario a causa delle precarie condizioni di salute di cinque piante

Sono concluse le operazioni di taglio, sistemazione e abbattimento di alcune piante in Viale Vittorio Veneto, a Sansepolcro. L’intervento, che rientra nel piano di monitoraggio e messa in sicurezza del verde pubblico, si è reso necessario a seguito di una serie di verifiche svolte da un dottore forestale che hanno certificato le precarie condizioni di salute di cinque platani ubicati lungo il viale che collega Porta Fiorentina con la stazione ferroviaria.

Come riportato nella relazione tecnica, le piante presentavano problematiche evidenti quali ferite non cicatrizzate, neoplasie, carie e necrosi interne, muschi e funghi lignicoli. La crescente riduzione della resistenza del fusto costituisce una reale pericolosità della pianta che in casi di eventi meteorici eccezionali può essere soggetta a cedimenti strutturali.

“Il Servizio Manutenzione, attraverso la relazione di un tecnico specializzato, ha decretato lo stato di assoluta precarietà dei platani e ha pertanto dovuto procedere al loro abbattimento – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Marzi – È sempre molto spiacevole dover abbattere le piante, tuttavia abbiamo ha già stanziato le risorse necessarie per le nuove piantumazioni che, condizioni meteorologiche permettendo, saranno effettuate già nella prossima settimana.”

L’assessore biturgense ribadisce inoltre l’impegno e la sensibilità dell’amministrazione comunale nelle attività di monitoraggio e manutenzione delle piante del territorio: “Stiamo svolgendo un lavoro importante con l’obiettivo di coniugare cura del verde pubblico e tutela della pubblica sicurezza. Purtroppo come ci ha insegnato la nostra storia recente, vedi la tempesta di vento del 5 maggio 2015, lasciare piante malate o secche in giro significa mettere a repentaglio l’incolumità dei cittadini, che deve sempre essere al primo posto nell’attività amministrativa. Noi a questo siamo attenti e assieme alla manutenzione abbiamo previsto anche la ripiantumazione.”