GABRIELE COLTRIOLI del Liceo “Plinio il Giovane” VINCE IL CONCORSO NAZIONALE “LO STUDENTE RICERCATORE”

Solo 10 studenti in tutta Italia sono stati selezionati dall’Istituto FIRC di Oncologia Molecolare (IFOM) di Milano nel concorso per esami e titoli “Lo studente ricercatore”, che si è svolto il 16 maggio 2019, in contemporanea nelle varie sedi scolastiche. Gabriele Coltrioli della classe 4°B, indirizzo scientifico del liceo “Plinio il Giovane” di Città di Castello, ha superato brillantemente il test di 40 domande di Biologia e Biotecnologie nei 40 minuti prestabiliti ed ha fornito un curriculum scolastico ottimo, assicurandosi una delle prime dieci posizioni a livello nazionale, requisito necessario alla vittoria.