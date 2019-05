Team Fortebraccio: il successo su pista di Alunni e le gare del week end

Le squadre giovanili del Team Fortebraccio si apprestano a vivere un altro intenso fine settimana. Gli elite – under 23 saranno in gara sabato, mentre juniores, allievi e esordienti correranno nella giornata di domenica. L’obiettivo sarà come sempre quello di recitare un ruolo da protagonisti e di confermare nei vari impegni agonistici quanto di buono è stato fatto finora.

Sabato 1 giugno gli elite e under 23 prenderanno parte al 66° Trofeo Matteotti, gara nazionale che si svolgerà a Marcialla, frazione di Barberino Val d’Elsa (provincia di Firenze) a partire dalle ore 13:30. La squadra guidata dal direttore sportivo Olivano Locatelli sarà formata da Francesco Caroti, Matteo Gerbaudo, Andrea Dagostino, Michele Corradini, Daniele Petrocchi e Yaroslav Parashlhak.

La juniores sarà al via del 1° Trofeo Monsummano Valdibrana in programma domenica 2 giugno a Pozzarello di Monsummano (provincia di Pistoia) dalle ore 13:30. La compagine guidata dal direttore sportivo Fabio Rossi sarà presente con Lorenzo Celestini, Antonio Contadini, Francesco Mastrangelo, Francesco Madrucci, Francesco Caroti, Alessandro Cuccagna e Daniele Petrocchi.

Domenica 2 giugno gli allievi parteciperanno alla 68° Coppa Giancarlo Bonechi, gara che si svolgerà Massa e Cozzile (in provincia di Pistoia) a partire dalle 10:00. La squadra guidata dai direttori sportivi Riccardo Proietti, Francesco Nocentini e Luca Pallecchi sarà rappresentata in questa circostanza da Edoardo Burani, Giovanni Cioni, Damiano Condello, Pietro Contadini, Riccardo Maccarini, Nicolò Migliorati, Mattia Nocentini, Federico Pallecchi, Valentino Romolini, Emanuele Viscardi e Riccardo Ricci.

Nella mattinata di domenica 2 giugno gli esordienti guidati dai direttori sportivi Gianluca Brugnami e Francesco Montedoriparteciperanno alla 36° edizione della Coppa Giulio Provvedi che si correrà a San Casciano Val di Pesa (provincia di Firenze) alle ore 9:30 (partenza unica). Presenti a questa gara i ciclisti al primo anno Kevin Albini, Alessandro Carbè, Filippo Pochini e Thomas Taddei e gli atleti al secondo anno Tommaso Alunni, Gabriele Biccheri, Tommaso Brunori e Tommaso Ferrini.

Nel frattempo ieri (giovedì 30 maggio) il Team Fortebraccio ha conquistato un bel successo su pista. Tommaso Alunni si è infatti aggiudicato la gara omnium riservata agli esordienti valevole come 15° GP Città di Forlì brillando sia nello scratch che nella corsa a punti individuale. Tommaso (che era già stato 4° su pista a Firenze nel 1° Trofeo Polvere e Fatica) ha confermato le sue doti in queste specialità ottenendo una affermazione importante e prestigiosa.