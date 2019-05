L’impegno di Coop centro Italia per le scuole del territorio

Stanno terminando in questi giorni le consegne degli ultimi premi della terza edizione di “Fare Scuola”, l’iniziativa promossa da Coop Centro Italia con l’obiettivo di aiutare la comunità scuola e i bambini/ragazzi che la frequentano. Il progetto – partito nel 2016 – ha ottenuto complessivamente risultati molto significativi, con circa 14.000 premi distribuiti a oltre 1.300 tra asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e private paritarie, dei territori in cui opera la Cooperativa. Tali risultati sono stati raggiunti grazie alla grande partecipazione dei soci e clienti Coop Centro Italia che, facendo la spesa nei punti vendita della Cooperativa, hanno ricevuto i bollini “Fare Scuola” da consegnare al proprio istituto di riferimento. Una volta terminata la fase di accumulo, le scuole hanno potuto ordinare, gratuitamente ed in autonomia, i prodotti desiderati secondo il numero di bollini in loro possesso, scegliendo da un ricco catalogo premi contenente attrezzature informatiche e multimediali (come pc, tablet, lavagne e monitor interattivi, DVD), materiali didattici, arredi (per i più piccoli) e altri articoli utili alle loro attività. Oltre ai materiali di consumo scolastico sono state scelte anche tante proposte di opportunità formative e itinerari di scoperta tematici, come parchi educativi, visite guidate presso città o siti archeologici e percorsi di educazione ambientale. I risultati di “Fare Scuola” rappresentano un’ennesima testimonianza dell’impegno concreto di Coop Centro Italia in favore della crescita della comunità e dell’attenzione al territorio, da sempre punti fondamentali delle politiche della Cooperativa.

