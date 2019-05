In commissione assetto prosegue l’esame delle 250 osservazioni al prg operativo. l’ex ospedale in commissione programmazione Impegni a stretta scadenza per le commissioni del Comune di Città di Castello

Dopo il rinnovo della Commissione Controllo e Garanzia a capo della quale è stata eletta Linda Innocentini, consigliere Lega, prosegue in commissione Assetto del territorio di Città di Castello l’analisi delle circa 250 osservazioni al parte operativa della variante al prg, presentate dai cittadini, che in queste settimane sono oggetto di un esame specifico in seno all’organismo, come prescrive la legge, anche se poi arriveranno al vaglio del consiglio comunale per il voto definitivo su ciascun quesito. Assistiti dai tecnici del pia-no, i commissari stanno decidendo sulla base delle linee guida votate dall’assemblea cittadina e delle indicazioni degli uffici. “L’analisi avviene per gruppi omogenei di osservazioni che di volta in volta vengono proposte” spiega il presidente della commissione Luciano Tavernelli, consigliere PD, “su un calendario di convocazioni serrato che ci condurrà in tempi brevi a terminare un lavoro che tutti i membri stanno svolgendo in modo molto serio e con costanza”. La prossima seduta è già stata convocata alla pre-senza dell’assessore all’Urbanistica Rossella Cestini, martedì 4 giugno alle 16.30. Centrale anche il tema su cui tornerà a riunirsi venerdì 7 giugno alle 17.00 la commissione Programmazione, presieduta dal consigliere PD Massimo Minciotti: all’ordine del giorno l’ex ospedale e il percorso amministrativo e finanziario che ne sosterrà recupero e riconversione.

