Casucci (Lega) “Perché l’Unità Funzionale di Salute Mentale del Distretto Sanitario della Valtiberina è ancora senza un Responsabile?”

“Il problema è serio visto che rimane scoperto un ruolo delicato. Con un’interrogazione ho chiesto alla Giunta regionale perché la Direzione Generale dell’Azienda Usl Toscana sud-est non ha ancora nominato il Responsabile dell’Unità Funzionale Salute Mentale della Zona Distretto Sanitaria della Valtiberina. Ho chiesto anche rassicurazioni sulla permanenza delle attuali figure professionali che compongono l’Unità funzionale, permettendo loro di operare esclusivamente nella Zona Distretto Valtiberina Toscana –fa sapere il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega)- Sono 7 anni, dal 2012, che il Distretto Sanitario della Valtiberina non ha un Responsabile dell’UFSMA la cui sede di lavoro sia all’interno della stessa Unità, creando di fatto un’evidente disparità con gli altri Centri Salute Mentali della Zona Sud-Est della Toscana.Negli ultimi anni l’Unità Funzionale Salute Mentale di Sansepolcro è stata diretta a scavalco con il Responsabile di Arezzo, che per ovvi motivi riesce raramente a presentarsi al Centro di Salute Mentale. L’assenza di un Responsabile, che partecipi attivamente all’organizzazione delle attività sanitarie, ha costituito la principale causa di trasferimento di cinque psichiatri dall’Unità Funzionale di Sansepolcro. E tale elevato turn-over ha esposto i pazienti a notevoli disagi, oltre ad una discontinuità assistenziale in un’area, quale quella delle patologie psichiatriche, che risente in misura maggiore della variazione degli specialisti di riferimento” osserva Casucci.

