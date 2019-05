Servizio Civile Regionale: il Comune di Sansepolcro cerca 3 volontari per Biblioteca e Ufficio Cultura. Cultura La domanda può essere presentata esclusivamente online entro le 14 di venerdì 7 giugno. Tutte le info

La Regione Toscana ha indetto un Bando per la selezione di 3.150 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Regionale. Il progetto finanziato dell’Ente Comune di Sansepolcro è denominato “Promuovere il servizio di biblioteca comunale Dionisio Roberti” e coinvolge tre volontari. La durata del servizio civile regionale è di dodici mesi; ai giovani in servizio è corrisposto direttamente dalla Regione Toscana un assegno di natura non retributiva pari a 433,80 euro.

La scheda di valutazione predisposta dalla Regione per la stesura della graduatoria di merito prevede l’attribuzione di punteggi per esperienza professionale e formazione acquisita nel settore previsto dal progetto redatto dal Comune (in questo caso archivistica, catalogazione ecc.).

Il bando è consultabile sul sito web della Regione Toscana nella sezione dedicata ai cittadini (http://www.regione.toscana.it/cittadini/welfare/servizio-civile); sul sito http://www.giovanisi.it; sul sito web istituzionale del Comune di Sansepolcro http://www.comune.sansepolcro.ar.it.

Il termine per la presentazione delle domande è previsto per le ore 14:00 di venerdì 7 giugno 2019. La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online accedendo al sito: https://servizi.toscana.it/sis/DASC e seguendo le apposite istruzioni. Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate nel bando e pervenute oltre i termini stabiliti non saranno prese in considerazione. È possibile presentare domanda di partecipazione per uno solo progetto di servizio civile tra quelli indicati negli allegati a), b), c) del bando.

I candidati dovranno essere in possesso di vari requisiti: età compresa tra i 18 e 29 anni; residenza o domicilio in Toscana; stato di non occupazione, disoccupazione o inattività; idoneità fisica; assenza di precedenti collaborazioni con l’ente nell’ultimo anno o precedenti attività di servizio civile interrotte prima della scadenza. Per tutti i dettagli sui requisiti, si consiglia di consultare l’apposito bando.

Il calendario dei colloqui sarà pubblicato nella sezione dedicata del sito web istituzionale del Comune. Tale pubblicazione avrà valore di notifica della convocazione. I candidati sono pertanto invitati a consultare giornalmente questa sezione per conoscere data, ora e luogo dei colloqui.

Per maggiori informazioni: Comune di Sansepolcro – Biblioteca Comunale Dionisio Roberti tel. 0575 – 732219 – Email: protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it