Pallavolo: Gregori (SIA coperture San Giustino) smentisce categoricamente l’interesse per il titolo di A2 dello Spoleto

“San Giustino non è assolutamente interessata, all’acquisto del titolo di A2 dello Spoleto. Stiamo lavorando per preparare la prossima stagione di B. Sono iniziati i contatti con gli sponsor, per le eventuali conferme dei contratti in essere, finita questa fase, il direttore Goran Maric, inizierà a lavorare per allestire il roster per la nuova stagione. Siamo stati chiari fin dall’inizio, il nostro è si un progetto ambizioso, per provare nel medio periodo a salire di categoria, ma questo avverrà nei modi e nei tempi necessari alla crescita dell’intero comparto, sportivo e dirigenziale. Sarebbe opportuno, che certe notizie, fossero pubblicate dopo le verifiche del caso”. Queste le dichiarazioni rilasciate pochi minuti fa dal presidente del San Giustino Gregorio Gregori

