Guardia di Finanza denunciati 2 soggetti per spaccio di sostanze stupefacenti, di cui uno in stato di arresto. sequestrate 20 dosi di eroina

Nell’ambito dei servizi disposti in attuazione del Dispositivo Permanente per i traffici illeciti

e di controllo economico del territorio, i finanzieri della Compagnia di San Giovanni

Valdarno hanno individuato un’abitazione al cui interno un soggetto extracomunitario

deteneva complessivamente ben 19 dosi di eroina.

Il servizio ha avuto inizio dall’osservazione da parte di una pattuglia delle Fiamme Gialle di

San Giovanni Valdarno di uno strano via vai di soggetti, per lo più giovani, che entravano

in una palazzina, per poi uscirne dopo pochi istanti ed allontanarsi in tutta fretta.

E’ stato quindi predisposto il controllo di uno di questi, all’esito del quale è stato trovato in

possesso di una dose di eroina. L’immediata perquisizione domiciliare del giovane ha

portato al sequestro di altro stupefacente.

I successivi riscontri portavano, quindi, all’individuazione del potenziale spacciatore, un

giovane cittadino nigeriano, con regolare permesso di soggiorno, nulla facente, che viveva

con altri connazionali in un piccolo appartamento posto alla prima periferia di San

Giovanni Valdarno.

Nel corso delle operazioni di perquisizione domiciliare si rinvenivano e sottoponevano a

sequestro 19 dosi di eroina confezionate, pronte per lo spaccio, presumibilmente, nelle

adiacenze dei locali notturni frequentati dai giovani nel fine settimana ed all’interno del

parcheggio di un supermercato, dove il giovane nigeriano era già stato individuato di

recente, nonché un bilancino di precisione, 3 cellulari nella disponibilità dello stesso e 150

euro in contanti, provento della vendita di stupefacente. Il soggetto è stato, quindi,

arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e condotto presso la casa

circondariale di Arezzo.

Il servizio si incardina tra quelli disposti dal Comando Provinciale di Arezzo a contrasto dei

traffici illeciti ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare riguardo alle aree più

“sensibili” della provincia aretina, per garantire la legalità e la sicurezza dei cittadini.