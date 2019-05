Venerdì 31 maggio l’estrazione della sottoscrizione a premi organizzata dall’oratorio San Giovanni Bosco

In occasione del 25° anniversario dell’Oratorio “San Giovanni Bosco”, l’associazione all’estrazione della sottoscrizione a premi organizzata dal sodalizio che si terrà venerdì 31 maggio alle ore 18,30 in Largo Amedeo Corsi (vicino al Centro “Le Grazie”). Sono ben 74 i premi che verranno assegnati, il primo dei quali è costituito da un soggiorno per 2 notti per 4 persone al Camping “Fano”

Musica in compagnia della “Triband” ed aperitivo per tutti.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Società Rionale “San Giacomo”.