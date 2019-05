Ultimo giorno di servizio e nel corpo dei vigili del fuoco per il capo distaccamento Massimo Vescarelli, ricevuto in Comune dal sindaco Bacchetta

Il sindaco, Luciano Bacchetta, ha ricevuto oggi presso la residenza municipale, il Capo Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Città di Castello, Massimo Vescarelli, giunto al suo ultimo giorno di servizio effettivo prima della meritata “pensione”. Vescarelli era accompagnato dal capo reparto, Giuseppe Gennatiempo, che da domani (ndr Giovedi 30 Maggio), assumerà l’incarico di Capo Distaccamento. Nel corso del cordiale incontro il sindaco Bacchetta ha ringraziato a nome dell’ente e di tutta la comunità tifernate, il capo reparto esperto Vescarelli e con lui tutto il Corpo dei Vigili del Fuoco, “sempre vicini ai cittadini e al comune nelle occasioni delicate legate alle gestione degli eventi di varia natura ed in circostanze liete care ai tifernati come la “Befana” che si cala dalla torre civica o il tricolore che scende sempre dalla sommità del simbolo della citta’ in occasione della Festa della Repubblica ogni 2 giugno”. “I vigili del Fuoco – ha concluso Bacchetta – sono un vero e proprio fiore all’occhiello della nostra società e assieme a tutte le altre forze dell’ordine sempre a fianco della cittadinanza. Un vero e proprio vanto per tutti noi. Grazie”. Massimo Vescarelli, terminato il periodo militare 1978, dopo sette anni ha preso servizio come vigile del fuoco presso il Distaccamento di Città di Castello nel marzo del 1985. È il 1997 quando per breve periodo presta servizio presso il comando di Ancona e nello stesso anno rientra in Umbria per prestare soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto. Rientrato effettivo come caposquadra di Città di Castello, nel 2010 ha rivestito il ruolo di capo distaccamento, per poi concludere passando come capo reparto esperto nel 2014. Da capo distaccamento hafortemente voluto che venisse intitolata la sede al vigile, Antonio Ceccarelli, prematuramente scomparso.Nonostante i numerosi interventi di routine Vescarelli può vantare con orgoglio un prezioso ricordo: l’elogio da parte del capo del corpo nazionale, anno 2010, per il salvataggio di una donna caduta nel fiume Tevere e rianimata. Al termine dell’incontro il sindaco ha consegnato al Capo Distaccamento, Massimo Vescarelli, un volume sulla storia della Pinacoteca comunale ed esteso ringraziamenti e gratitudine al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia, ingegner, Michele Zappia.

