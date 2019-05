Sanità: PD-InComune “anche su temi complessi vince l’arroganza di questa maggioranza”

“Le questioni che riguardano la salute di una comunità dovrebbero trovare le varie forze politiche concordi nell’agire insieme per tutelare le fasce più deboli, trovare soluzioni alle problematiche emergenti e richiedere maggiore attenzione dalle istituzioni superiori per i cittadini. Questa dovrebbe essere la normalità. A Sansepolcro, invece, non lo è. Il gruppo PD-InComune ha presentato in Consiglio Comunale una mozione sui servizi sociali e sanitari, sulla base dell’interessante convegno promosso dalle principali sigle sindacali dei pensionati CGIL, CISL e IUL, dal titolo: “Stato della sanità in Valtiberina: un progetto per il futuro” che si è tenuto il 15 maggio. Le forze di minoranza pur condividendo il contenuto della mozione si sono astenute e la maggioranza ha votato contro. Diventa veramente difficile fare un’opposizione costruttiva per la Città con un’Amministrazione impegnata soltanto a fare bassa strategia politica orientata alla comunicazione di piccole azioni quotidiane senza nessuna visione del futuro. Ancora una volta la prepotenza e l’arroganza hanno avuto la meglio di fronte a temi complessi e fondamentali per la nostra comunità che meriterebbero discussioni serie e il lavoro di tutti. Vane speranze.”

Condividi: Twitter

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Stampa

Mi piace: Mi piace Caricamento...