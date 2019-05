Come partecipare al bando di selezione per 2 volontari di Servizio Civile presso l’Associazione Pro-Anghiari

Il Comitato Regionale della Toscana dell’Unione Nazionale Proloco d’Italia ha emanato un bando di selezione per volontari di servizio civile per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico. A livello regionale sono stati approvati e finanziati 7 progetti per un totale di 64 volontari su 39 sedi ed il bando rientra nel progetto della Regione Toscana “Giovanisì”.

Tra i progetti approvati figura anche “Tradizioni, Cultura e Segreti in Toscana”, in cui è presente l’Associazione Pro-Anghiari che potrà contare su un numero di due giovani volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile.

Può far domanda chi alla data di presentazione della stessa

– abbia un’età compresa fra i 18 e i 29 anni,

– sia domiciliato in Toscana,

– sia non occupato, disoccupato o inattivo,

– sia in possesso di idoneità fisica,

– non a bbia riportato condanna pen ale anche non definitiva.

Tali requisiti devono essere mantenuti fino al termine del servizio civile.

Non può presentare domanda chi:

– già presta o abbia svolto attività di servizio civile nazionale o regionale in Toscana o in altra regione in qualità di volontario, ovvero che abbia interrotto il servizio prima della scadenza prevista, ad eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per malattia ,

– abbia avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online, accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC/#/ e seguendo le apposite istruzioni. È comunque consigliato di recarsi presso la sededell’Associazione Pro-Anghiari per ulteriori chiarimenti e per eventuale supporto.

È possibile presentare la domanda tramite carta sanitaria elettronica (CNS) rilasciata da Regione Toscana o accedendo direttamente al link sopra indicato e compilando l’apposita richiesta per ricevere l’abilitazione alla compilazione della domanda. Prima dell’invio della domanda deve essere allegato il curriculum vitae.

Una volta inviata la domanda, il candidato riceverà all’indirizzo di posta elettronica comunicato nella domanda una email di conferma di avvenuto invio della domanda e conseguente ricezione della stessa da parte dell’ente titolare del progetto prescelto. L’eventuale esclusione è comunicata direttamente dall’ente al giovane interessato.

La scadenza per la presentazione della domanda è il 07/06/2019 ore 14.00.

I 2 giovani che prenderanno servizio affiancheranno l’Associazione Pro-Anghiari nell’informazione turistica, nella promozione del territorio e nelle attività che la Proloco porta avanti, ricevendo un contributo mensile di 433,80 euro per una durata di 12 mesi.