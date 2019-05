Venerdì 31 maggio la presentazione libro “Di cotte e di crude”

venerdì 31 maggio alle ore 21 presso la sala conferenze del Centro Studi sul Quaternario di Sansepolcro (via dell’ammazzatoio 9) si terrà la presentazione del libro di Gianpiero Laurenzi “Di cotte e di crude”, volume pubblicato da Aboca e realizzato in collaborazione con Slow Food.

L’autore ci riporterà in quel ricco patrimonio di “saperi” e “sapori” che si è formato nel corso del tempo sul consumo delle cosiddette “erbe selvatiche”. Il timore che il tesoro di conoscenze rischiasse seriamente di essere disperso, lo ha indotto ad affrontare l’argomento “assemblando” le testimonianze dei “raccoglitori” ancora in attività, che sono diventate poi la traccia su cui si snoda tutto l’elaborato e la ricerca personale sul campo. Nel volume vengono affrontati inoltre, aspetti molto interessanti come quello legato ai cambiamenti climatici e i loro effetti sulla scomparsa di alcune specie vegetali, e quello archeobotanico, dovuto ai ritrovamenti di semi e pollini di piante in un abitato dell’Età del Bronzo, lungo la valle del torrente Afra.

L’iniziativa è inserita nel calendario della manifestazione Amico Museo 2019