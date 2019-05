“PERSEVERANTI DA 190 ANNI”, dal 2 al 9 Giugno 2019 a Sansepolcro

La Società Filarmonica dei Perseveranti di Sansepolcro celebra un importante anniversario, quello dei 190 anni dalla fondazione. “PERSEVERANTI DA 190 ANNI” è il titolo di una autentica manifestazione composita che contrassegnerà Sansepolcro dal 2 al 9 Giugno 2019. Previsti festeggiamenti per le vie del Borgo alla presenza di varie bande provenienti anche da città lontane, un concerto e una mostra che racconterà con cimeli e documenti inediti la storia straordinaria di una delle più antiche associazioni di Sansepolcro il cui Atto Costitutivo risale, per l’esattezza, all’8 Agosto 1828. Ma vediamo nel dettaglio il programma. Tutto ha inizio il 2 Giugno con, alle ore 18,00 l’Inaugurazione della Mostra che si offrirà ai visitatori per una settimana. L’8 Giugno la Filarmonica riceverà i primi amici musicisti, la Filarmonica di Monte S.Maria Tiberina, la Filarmonica “Francesco Giabbanelli” di Selci e le Majorettes Koreos di Morrovalle che, a partire dalle ore 17,30 sfileranno per le vie cittadine per, intorno alle ore 18,00, rendere omaggio ai “Cammini di Francesco” la caleidoscopica manifestazione che, contestualmente, colorerà le strade del centro storico.

La sfilata per le vie cittadine continuerà anche dopo le 18,15. “Ci teniamo a comunicare nel modo più puntuale possibile orari e movimenti di bande ospiti e majorettes per permettere a tutti i cittadini e i turisti di poter usufruire di un programma formidabile e caleidoscopico che, per giunta, si svolge itinerante, non poteva essere che così, per varie strade e piazze – dice Michele Foni Presidente della Società Filarmonica dei Perseveranti – Molte bande saranno con noi e onoreranno arricchendola la Nostra storia. Assolutamente da non perdere la Mostra in Palazzo Pretorio con tante decine di foto storiche e documenti di varie epoche ed anche una selezione di 15 scatti inediti, tutta dedicata alla formazione attuale ritratta in vari concerti, realizzati dal fotografo Angelo Petruzzi originario di Città di Castello ma residente a Sansepolcro che è anche tra i curatori di un video con immagini, relative a vari concerti, proiettato in apposito schermo. I visitatori troveranno anche uno strano strumento la cui conformazione sarebbe dovuta all’uso che se ne faceva con la mano sinistra, dalla cavalcatura. Strumenti vari, di varie epoche come batteria, tastiera, timpani, bongos e strumentini percussivi permetteranno di organizzare piccoli interventi musicali, anche in estemporanea, che potranno coinvolgere anche gli spettatori”. Domenica 9 Giugno presenti invece la Filarmonica “Umberto Giordano” di Cavriglia, la Filarmonica “Ario Gigli” di Monte S.Savino che con la Filarmonica dei Perseveranti di Sansepolcro, a partire dalle ore 17,00 circa, sfileranno per le vie di Sansepolcro; gli esatti itinerari sono ancora in via di perfezionamento, ma le bande confluiranno alle ore 18,00 in un Concerto in Piazza Garibaldi. Le formazioni unite, poco prima delle ore 21,00 realizzeranno un brevissimo omaggio ai “Cammini di Francesco” proprio in prossimità dell’atteso spettacolo con interprete il celebre attore Giancarlo Giannini.

La Filarmonica ci tiene a precisare l’orario di apertura della mostra, aperta appunto dal 2 al 9 giugno, che la mattina va dalle 10,00 alle 12,30 e il pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,30. Ma la prestigiosa e storica associazione musicale non lascia nulla di intentato per avvicinarsi a quanti ancora non la conoscono e a quanti vogliono saperne di più. In mostra sarà possibile infatti sottoscrivere la propria nuova associazione o rinnovarla e acquistare la “Breve Storia”, opportunamente aggiornata per l’occasione, prezioso volumetto ricco di curiosità e aneddoti curato dallo storico segretario Giancarlo Pucci. Tanti i collaboratori per la costruzione della mostra e dell’evento stesso. Hanno curato la “Mostra dei Cimeli” Giancarlo Pucci per la ricerca storica, il Maestro Andrea Marzà, direttore della formazione, per la Scelta delle Parti e Partiture Musicali, il Presidente Michele Foni per la Selezione Foto, il Vice Presidente Giuseppe Nespoli per il Recupero Strumenti. I contributi fotografici e immagini video sono di Angelo Petruzzi. Si sono occupati di divise e accessori Raffaello Rossi e di attrezzistica Fabio Barbafina. Organizzazione musicale, accoglienza delle bande ospiti e scelta del Brano conclusivo a cura di Zoe Bartolini, Selezione musiche a cura di Ruben Marzà