Appuntamento ad Anghiari dal 7 al 13 luglio con i “Fiorentina Camp”. Una settimana di allenamenti con lo staff tecnico della Fiorentina

La Baldaccio Bruni Anghiari ha concluso un importante accordo con la AC Fiorentina (con cui i biancoverdi sono affiliati in riferimento alla scuola calcio) per lo svolgimento di una settimana di “Fiorentina Camp”, nell’impianto sportivo “Giovanni Procelli”. Una bella notizia che permetterà a tutti i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 16 anni che si iscriveranno, di effettuare allenamenti con gli istruttori dello staff viola.

“Siamo enormemente soddisfatti – hanno dichiarato i responsabili della scuola calcio biancoverde Federico Fornacini e Tommaso Romanelli – per la nostra società e per l’intero comprensorio. Si tratta di un accordo storico. Abbiamo deciso di appoggiare questa iniziativa perché oltre ad essere un’anteprima per il nostro territorio, riveste un’importanza strategica per i ragazzi della Valtiberina e di altre zone. Il programma prevede una settimana di sedute di allenamento in collaborazione con la Fiorentina che invierà uno staff specializzato per seguire i ragazzi nelle varie giornate attraverso un percorso tecnico professionale volto a migliorare la preparazione dei giovani che amano il gioco del calcio. Abbiamo scelto la settimana che va dal 7 al 13 luglio, in un periodo che porterà benefici alla vita del paese, considerando anche l’enorme visibilità che la società viola porterà all’iniziativa ed al territorio. La Baldaccio Bruni e Anghiari ringraziano l’AC Fiorentina per la collaborazione e per questa importante opportunità concessa ai giovani calciatori”.

Nel sito http://www.fiorentinacamp.it sono disponibili i moduli per l’iscrizione con i relativi costi, tutte le informazioni utili ed i vari link dedicati all’iniziativa. Importante sottolineare che le iscrizioni sono aperte a TUTTI e non solo ai tesserati della Baldaccio Bruni.

Per eventuali chiarimenti contattare i responsabili contattare la società anghiarese o direttamente i responsabili Fornacini e Romanelli.

