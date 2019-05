Team Fortebraccio: ottimi risultati, nelle gare disputate domenica

Le compagini giovanili del Team Fortebraccio non sono riuscite a conquistare piazzamenti sul podio nelle gare disputate questa domenica, ma hanno comunque centrato 3 piazzamenti nella top ten. Ecco i risultati nel dettaglio.

Gli allievi hanno conquistato due piazzamenti tra i migliori dieci nel 44° Trofeo San Giro, gara che si è disputata a San Giro Potenza Picena (provincia di Macerata). La squadra guidata dai direttori sportivi Riccardo Proietti, Francesco Nocentini e Luca Pallecchi ha ottenuto il 7° posto con Giovanni Cioni (a 25” dal vincitore) e il 9° con Valentino Romolini (47” di ritardo).

Sempre nella stessa località gli esordienti guidati dai direttori sportivi Gianluca Brugnami e Francesco Montedori hanno preso parte alla 5° edizione del Trofeo San Giro. Nella gara riservata ai corridori al secondo Tommaso Alunni si è classificato 8°.

Miglior risultato per la squadra juniores guidata dal direttore sportivo Fabio Rossi nel 28° Memorial E. Mioli (valevole anche come 4° GP Centro Commerciale Medici) che si è disputato a Medicina (in provincia di Bologna) è stato il 13° posto di Francesco Madrucci.

Condividi: Twitter

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Stampa

Mi piace: Mi piace Caricamento...