Elezioni Europee, i risultati nel Comune di Sansepolcro. Anche nella città di Piero exploit della Lega con oltre il 40% delle preferenze, seguono Partito Democratico e 5 Stelle

Non solo in Provincia: anche nel comune di Sansepolcro la Lega ottiene il primo posto alle Elezioni Europee 2019. Il successo per il partito di Salvini è stato netto con 3.233 voti ed il 41,34% delle preferenze. Alle precedenti Europee del 2014, il Carroccio aveva ottenuto nella città di Piero il 3,76% con 299 voti.

Secondo posto per il Partito Democratico, a netta distanza, con il 27,72% e 2.168 voti. La precedente tornata elettorale per il rinnovo dell’Europarlamento fu un autentico plebiscito per i democratici, al tempo guidati da Renzi, con il 59,77% e 4.751 voti.

Per l’altro partito di governo del Movimento 5 Stelle il gap si rivela ancora più ampio. A Sansepolcro i pentastellati ottengono il terzo piazzamento con il 10,93% e 855 preferenze. Cinque anni fa il Movimento raggiunse il secondo piazzamento con il 13,61% e 1.082 voti.

Fuori dal podio, Forza Italia ottiene il 5,83% con 456 voti; preferenze più che dimezzate rispetto al 2014, quando i voti per il partito di Berlusconi furono 1.009 (12,69%). Un risultato molto simile per Fratelli D’Italia, quinto con il 5,18% e 405 voti; nel caso del partito di Giorgia Meloni, tuttavia, si registra una crescita rispetto alle precedenti Europee, quando la percentuale era 2,88% e i voti 229.

Scendendo sotto quota 5%, si incontrano +Europa con il 2,75% (215 voti), Europa Verde con l’1,71% (134 voti), La Sinistra con l’1,65% (129 voti), Partito Comunista con l’1,2% (94 voti), Partito Animalista con lo 0,51% (40 voti), Casapound con lo 0,35% (27 voti), Popolo della Famiglia con lo 0,35% (27 voti), Partito Pirata con lo 0,32% (25 voti), Popolari per L’Italia con lo 0,10% (8 voti), Forza Nuova con lo 0,05% (4 voti).

All’indomani della lunga giornata elettorale, il sindaco Mauro Cornioli e l’amministrazione comunale di Sansepolcro desiderano ringraziare i presidenti di seggio e gli scrutatori per la loro professionalità ed efficienza, i dipendenti del Comune per il fondamentale lavoro svolto prima, durante e dopo le votazioni e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine per il costante sostegno e monitoraggio delle operazioni.