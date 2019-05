Interruzione servizio idrico comune di Città di Castello, tutte le zone interessate

UMBRA ACQUE SpA, informa la clientela interessata che a causa lavori di realizzazione allaccio lottizzazione Armanni – Trestina

mercoledì 29 maggio 2019

dalle ore 9:30 alle ore 14:30

verrà interrotto il servizio idrico nelle seguenti vie del comune di Città di Castello:

– Via Pietro Perugini

– Via degli Armanni

– Strada Prov.le 104 (tratto da Via degli Armanni a Bivio Lugnano)

– Vocabolo Marcheggiane

– Zona industriale Breccione

– Via Antonio Migliorati

– Vocabolo Casacce

– Vocabolo Palazzola

– Via Giuseppe Battaglia

– Via Luigi Martinelli

– Via dei Laghi

– Bivio Canoscio

– Bivio Lugnano

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445