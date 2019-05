Dal 31 al 2 giugno a Sansepolcro 11^ edizione del torneo Barbagli

Per un fine settimana all’insegna del basket, da non perdere è l’undicesima edizione del Torneo Internazionale di basket giovanile “Memorial Barbagli”. Organizzato dalla Dukes Basket Sansepolcro, si svolgerà da venerdì 31 a domenica 2 Giugno 2019 nelle palestre della Valtiberina.

Le 63 squadre provenienti da tutta Italia e non solo (più gruppi arriveranno dalla Svizzera) si divideranno in 9 categorie, dai giovanissimi aquilotti non competitivi ai più esperti Under 18, e giocheranno a Sansepolcro, Anghiari, Città di Castello, Umbertide e Trestina. 750 atleti e più di 900 pernottamenti in tutta la vallata.

Le numerosissime compagini aderenti cominceranno la loro avventura alle 14 di venerdì per terminarla intorno alle 19 di domenica. Da menzionare l’ormai consolidato cenone di sabato sera al Castello di Sorci di Anghiari che coinvolge tutti i partecipanti e i loro accompagnatori.

Questo evento è una bellissima occasione che permette a molti ragazzi provenienti da luoghi diversi di incontrarsi e di affrontarsi, ma anche di scoprire le bellezze dei nostri comuni.

Appuntamento, quindi, a venerdì 31 per questo incredibile viaggio nel mondo del basket giovanile che la Dukes Basket Sansepolcro permette di fare da ben undici anni.

