Ai giardini del Millenario un pomeriggio con l’Attività Fisica Adattata. Afa Day anche in Valtiberina. Ecco il programma e a chi è rivolto

Un pomeriggio dedicato all’AFA Day (Attività Fisica Adattata). E’ in programma giovedì prossimo 30 maggio con ritrovo dei partecipanti alle ore 15 ai giardini del Millenario di Sansepolcro.

La Regione Toscana, al fine di promuovere ed informare la cittadinanza sui programmi e finalità dell’attività fisica adattata, ha infatti indetto la giornata dell’AFA DAY. Le Aziende Sanitarie, insieme ad alcune associazioni organizzano eventi durante il mese di maggio.

Nella Zona Distretto Valtiberina l’AFA Day prevede il seguente programma aperto a tutti: saluto delle autorità, presentazione dei corsi AFA a ridotta competenza funzionale (Stefano Amorosi e Roberta Nardi), presentazione AFA OTAGO (Agnese Guerrini), presentazione AFA Fibromialgia (Gabriella Donnini) e presentazione corsi AFA autonomia funzionale conservata (Luca Giorni). Alle 16,40 Giulia Bartolomei parlerà su “Ginnastica armonica”, alle 17 “Corretta alimentazione” con Rossella Leonardi; alle 17,20 “Prevenzione fattori di rischio (fumo, alcol, stress) con Salvatore Garofalo, quindi, alle 17,40 Musica-Movimento-Gruppo con Vincenzo Servodidio. Il pomeriggio si chiuderà con un rinfresco sano a base di bruschette, frutta e succhi

L’AFA è un’attività motoria, calibrata sulle diverse esigenze degli utenti, che si traduce in esercizi appositamente studiati per persone con malattie croniche (artrosi, osteoporosi, parkinson, ictus), con l’obiettivo di modificare lo stile di vita e fare prevenzione secondaria e terziaria.

È un percorso non sanitario che prevede programmi di esercizi svolti in gruppo sotto la guida di personale esperto, laureato in Fisioterapia o in Scienze motorie.

Per poter partecipare ai corsi AFA occorre rivolgersi ai coordinamenti operativi AFA presenti in ogni Zona, nelle strutture ambulatoriali di Riabilitazione Funzionale.