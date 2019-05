Tiroide: meglio prevenire che curare, la Croce Rossa in piazza per informare

Questo è il titolo dell’iniziativa che la Croce Rossa tifernate ha “portato in Piazza” nella mattinata del 22 maggio 2019. Dalle ore 09 alle ore 13, infatti, presso la Sala Gruppi Consiliari del Municipio di Città di Castello, sono state sottoposte a screening ecografico tiroideo ben 74 persone di tutte le età. L’esame, gratuito e rivolto a tutta la popolazione, è servito per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di svolgere screening preventivi su un problema, quello legato alle malattie ed alle disfunzioni tiroidee, molto spesso non conosciuto o sottovalutato. La CRI tifernate intende ringraziare il Sindaco e l’Amministrazione Comunale che ha messo a disposizione la Sala Gruppi Consiliari, il Presidente dell’A.U.Ma.T. (Associazione Umbra Malati Tiroidei) di Terni, Sig. Alberto Bonifazi, che, veterano nel settore, ha supportato tutta l’attività fornendo agli intervenuti anche volantini e brochures, il Presidente dell’Associazione Cardiopatici Alta Valle del Tevere – Amici del Cuore, Sig. Giancarlo Radici, che ha collaborato per la realizzazione dell’evento, la Società ESAOTE S.p.A. che ha fornito gratuitamente lo strumento ecografico; i volontari intervenuti che quotidianamente si impegnano e dedicano il proprio tempo libero a favore degli altri; tutte le persone intervenute e che ci sostengono a vario titolo. Unringraziamento particolare va, infine, al Prof. Camillo Giammartino, Responsabile dell’Endocrinologia della Struttura Complessa dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, che ha svolto ininterrottamente per quattro ore di fila, mantenendo sempre la massima professionalità e gentilezza, tutte le 74 ecografie.

