Alla bottega del cinema Astra arrivano i formaggi di capra della La Fattoria di Germagnano

Al Cinema Astra di San Giustino prende il via una nuova iniziativa all’insegna della valorizzazione e della fruizione di prodotti locali a km zero. Presso la bottega del cinema arrivano infatti i buonissimi formaggi di capra della Fattoria di Germagnano.Grazie al GAV (Gruppo d’acquisto Valtiberina) sarà infatti possibile ordinare i formaggi che si potranno poi ritirare proprio presso la bottega del Cinema Astra di San Giustino. Continua così l’impegno del Cinema Astra non solo nella promozione di prodotti buoni e sani, ma anche di un modello possibile di nuovo e consapevole consumo.





I formaggi

Il Primosale

Confezione da 500 gr. – € 8,00 Lo Spalmabile

Confezione da 500 gr. – € 6,50 Lo Yogurt

Barattolo da 300 gr – € 3,50

Bottiglia da 1l – € 9,50

(vuoto a rendere con cauzione da €1) Per ordini scrivere a bottega@astrazioni.net o chiamare il 3493191176 entro mercoledì 29 maggio