Sansepolcro, martedì 28 maggio al via il progetto “A scuola ci andiamo da soli”

“Vado a scuola da solo, anzi con gli amici!”. Prende ufficialmente il via a Sansepolcro la fase sperimentale del progetto “A scuola ci andiamo da soli”, iniziativa rivolta ai ragazzi delle scuole primarie promossa dal comitato Nessunisola e dal Comune di Sansepolcro in collaborazione con Asl.

Da martedì 28 maggio, alle ore 7:50, con ritrovo presso una serie di punti del centro storico opportunamente segnalati, i bambini potranno iniziare ad andare a scuola da soli. In questa prima fase, alcuni volontari monitoreranno i giovanissimi studenti lungo tutto il tragitto per verificare che non vi siano problemi. Questa versione ‘pilota’ costituirà una sorta di anticamera del progetto pedibus vero e proprio, al via a settembre, con i ragazzi che andranno a scuola in autonomia. Tutti i bambini e i cittadini di Sansepolcro sono invitati a partecipare.

I percorsi

– Percorso verso plesso Collodi (Campaccio): Ritrovo Piazza Antonio Gramsci, Via XX Settembre, Via del Campaccio, Via della Fortezza. Distanza 350 metri.

– Percorso verso plesso De Amicis (Santa Chiara): Ritrovo Largo Caponnetto-Falcone-Borsellino, Via XX Settembre, Via Gherardi, Piazza S. Chiara. Distanza 350 metri circa.

Il comitato

Nessunisola è un comitato formato da genitori, educatori ed insegnanti che nasce con l’obbiettivo di creare un gruppo di adulti consapevoli delle loro responsabilità e capacità educanti nella comunità di riferimento (Valtiberina), e ha la volontà di diffondere quei comportamenti che favoriscono il benessere dei ragazzi e aumentano la probabilità di generare una reciprocità positiva e solidale nelle relazioni interpersonali al fine di contenere e ridurre il disagio nelle sue varie manifestazioni. Nessunisola opererà con le scuole, con le istituzioni e con le associazioni del territorio ed è indipendente da qualsiasi partito e organizzazione politica.