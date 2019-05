Lavori in corso nella frazione di Montecastelli

Sono ripresi i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità pubblica nelle frazioni del Comune di Umbertide. Le operazioni, giunte nella fase conclusiva, stanno interessando in questi giorni il centro abitato della frazione di Montecastelli.

In particolare, gli interventi sono stati concentrati in via della Rinascita, con la sistemazione della condotta fognaria delle acque bianche. Inoltre sono previsti anche interventi di bitumatura in altre zone sconnesse situate all’interno della frazione.