Lavori estivi per ragazzi, domande aperte dal 27 maggio

Da lunedì 27 maggio a venerdì 14 giugno presso l’Ufficio Informagiovani sono aperte le iscrizioni al progetto “Lavori estivi per ragazzi e ragazze 2019” rivolto ai ragazzi dai 16 ai 20 anni residenti ad Umbertide. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale di Umbertide in collaborazione con le Cooperative Asad, Il Nido dei Pettirossi e Cassiopea e rappresenta un’importante opportunità per i giovani di avvicinarsi al mondo del lavoro in maniera protetta. Il lavorare in luogo pubblico, patrimonio della collettività, stimola infatti nei ragazzi una maggiore sensibilità e cura nei confronti dei beni comuni, troppo spesso oggetto di atti di vandalismo e vilipendio.

Il progetto propone un’esperienza formativa che, oltre a permettere ai giovani di misurarsi con il mondo del lavoro, consente loro di prendersi cura della propria città. I posti disponibili sono 21 e i ragazzi saranno impegnati per circa 30 ore ciascuno per un totale di 3-4 settimane percependo un rimborso spese di 150 euro. Al termine del percorso verrà rilasciata l’attestazione per i crediti formativi scolastici.

I giovani che intendono partecipare al progetto potranno consegnare la propria domanda, corredata dalla copia del documento di identità e del codice fiscale, a partire da lunedì 27 maggio dalle 16 e fino alle 12 di venerdì 14 giugno , presso l’Ufficio Informagiovani di Umbertide c/o ex Mattatoio via Magi Spinetti 22 (negli orari di apertura del servizio). L’Informagiovani è aperto nei seguenti giorni ed orari: lunedì (16.00 – 18.00); martedì (16.00 – 18.00); mercoledì (9.00 -12.30 e 15.00 -18.00); giovedì (15.00 – 18.00); venerdì (10.00 -12.00).