Sanità: Assemblea sindacale, possibili disagi per gli utenti

Le sigle sindacali FILCAMS CGIL, CISL FP e UIL FPL di Arezzo hanno convocato un’assemblea sindacale per domani, venerdì 24 maggio 2019.

Dalle 11 alle 14 i servizi Cup e di call centre nel territorio provinciale aretino potrebbero non essere garantiti. L’Azienda si scusa per gli eventuali disagi degli utenti e ricorda che è comunque possibile prenotare attraverso il Cup telefonico (in orario 7.45 – 17,30) e nelle farmacie convenzionate.