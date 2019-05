Piano Triennale del Fabbisogno del Personale e Piano Occupazionale 2019. La RSU del Comune di Sansepolcro ringrazia l’Amministrazione per il percorso intrapreso

La R.S.U del Comune di Sansepolcro ringrazia l’Amministrazione Comunale per gli indirizzi espressi con i seguenti atti amministrativi: n.242 del 14/12/2018, n.44 del 15/02/2019 e n.53 del 26/02/2019 aventi ad oggetto l’approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale e Piano Occupazionale 2019.

Si intende evidenziare la celerità, la professionalità e l’efficienzacon cui il Servizio Affari Generali e Segreteria ha provveduto all’adozione di tutti gli atti necessari allo svolgimento delle prove concorsuali relative all’annualità 2019 che riguarda n.5 nuove assunzioni.

Tutto ciò permetterà in tempi rapidi la copertura dei suddetti posti vacanti in organico.

Esprimiamo inoltre un particolare ringraziamento per la conclusione (in soli 60 giorni) della procedura inerente l’attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali per l’anno 2019 che ha coinvolto n.12 dipendenti.

Auspichiamo nel proseguimento del cammino intrapreso.