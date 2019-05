Fiori di Lilla: Successo per la cena di sabato 18 maggio scorso al CVA della Madonna del Latte, e l’associazione ringrazia

Il Presidente Luca Secondi ed i Soci Fondatori tutti vogliono esprimere un sentito ringraziamento per la nuova grandiosa riuscita della Cena Sociale dell’Associazione di Volontariato “I Fiori di Lillà”, tenutasi sabato 18 maggio scorso presso il CVA della Madonna del Latte.

Proprio per questo, i primi che si vogliono ringraziare sono tutti i volontari della Società Rionale Madonna del Latte, che ancora una volta ha ospitato l’Associazione curando con dedizione e professionalità l’accoglienza, la cucina ed servizio della serata, all’insegna di una rapporto oramai consolidato tra l’Associazione e la Società Rionale.

Si vogliono, inoltre, ringraziare gli sponsor della serata: Cantine Donnini, il gruppo Abbondanza Srl di Città di Castello, Fiordipesca di Trestina, e per i premi della lotteria Bottega Artigiana Tifernate di S. Lazzari, Camiceria Gherardi, Agriturismo Casavecchia, Ristorante Il Boschetto di Città di Castello, Bar Fuego di Trestina, Azienda Agricola di Citti Maurizio e Parrucchieria Hair Fashion di Trestina.

In tale occasione, inoltre, abbiamo il piacere di segnalare due donazioni ricevute a sostegno delle nostre attività di volontariato: ringraziamo sentitamente per questo Tecniconsul Energia e FAT Fattoria Autonoma Tabacchi per l’affetto e la vicinanza mostrata.

In ultimo, il Presidente ed i Soci vogliono ringraziare in maniera accorata tutti i cittadini presenti: un numero anche quest’anno importante, circa 200 persone che hanno saputo contribuire in gioiosa solidarietà alle attività e ai fini statutari dell’Associazione. Si rammenta che il ricavato andrà interamente in beneficenza a favore di quei casi – in fase di delibera e su segnalazione dei Servizi Sociali del Comune di Città di Castello e dei Soci stessi – che sono di volta in volta proposti e valutati.

Si rinvia, infine, alla consultazione del sito http://www.ifioridililla.com e della pagina ufficiale di Facebook per tutte le informazioni sull’Associazione e le sue prossime iniziative.

“Con la Famiglia, il Territorio, i Bambini. Giovani in solidarietà con i Fiori di Lillà!”