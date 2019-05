A Pierantonio la manifestazione finale di “Gioco da Fuoriclasse”

Gli alunni dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado ancora insieme…alla scoperta dei giochi di una volta. Tutto è iniziato nel 2009 con il Progetto Continuità “PENNELLATE DI DIRITTI”: un chilometro di tela, in via Leonardo da Vinci, dove ogni ragazzo ha impresso il proprio sogno.

Improvvisandosi giornalisti, tutti gli alunni hanno avuto, poi, l’idea di realizzare un giornale, “IL FUORICLASSE”, per dare voce alle proprie idee, raccontare se stessi e tutte le esperienze vissute in maniera libera e creativa. Da allora, ogni anno, tutte le scuole di Pierantonio fanno squadra dando vita a percorsi educativo-didattici di continuità verticale ed orizzontale, particolarmente significativi per la crescita dei futuri cittadini.

Alla presenza della Dirigente Scolastica Gabriella Bartocci, di tutti i docenti dei tre gradi di scuola, dei tecnici e del Presidente dell’Associazione MOVEO, Dott. Paolo Arcelli, è iniziato un nuovo percorso all’insegna dell’inclusione, della legalità e della valorizzazione del territorio che ha visto protagonisti tutti gli studenti, dai tre ai quattordici anni.

A conclusione del progetto, venerdì 24 maggio 2019 alle ore 17:00, è prevista una grande manifestazione all’insegna del gioco e della gioia. Gli alunni, dopo un’accurata ricerca nel territorio, divisi in nove squadre miste, si cimenteranno, presso il campo sportivo di Pierantonio, in gare e giochi motori della nostra tradizione.

L’ evento terminerà con la premiazione e un momento conviviale organizzato dai genitori. Un esempio questo di come “grandi e piccini” possano collaborare e diventare insieme portatori di valori e di tradizioni. Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che hanno creduto in questo progetto ed hanno contribuito alla sua realizzazione.

