Dura critica del PD al lavoro svolta dalla Giunta Carizia, ad un anno dal suo insediamento

su tutti) e soprattutto l’Amministrazione non è riuscita a rispondere a questa interrogazione. Occorre soltanto un po’ di trasparenza verso la città, riguardo le nomine fatte i scorsi mesi. Non si vuole certo mettere in discussione la legittimità delle scelte compiute ma trattandosi di scelte politiche e fiduciarie si richiede almeno che la città venga messa a conoscenza. Il PD chiede: 1) se ci fossero legami di parentela o affinità tra le nomine IRBE (compreso il direttore sanitario) e politici nazionali e/o amministratori locali appartenenti a qualsiasi schieramento politico; 2) Se sussistono legami di parentela o affinità tra il portavoce appena nominato e membri della Giunta comunale. Va ribadito che di certo le scelte sono tutte legittime ma il tema è un altro: è l’opportunità politica e il fatto che bisogna essere trasparenti nei confronti della città.