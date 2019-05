BIMBIMBICI 2019- Domenica 26 Maggio 2019 a Città di Castello, con il patrocinio del Comune di Città di Castello, presso il Ciclodromo Comunale “Renato Amantini”

Bimbimbici è una iniziativa ideata e promossa da FIAB (Federazione italiana Amici della Bicicletta). Ogni anno, in collaborazione con alcune Associazioni Sportive nelle varie regioni, organizza una giornata per promuovere ed incentivare la mobilità sostenibile e per diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi.

Tutto questo si concretizza in una giornata allegra e divertente, in bici ovviamente, per le famiglie, che si svolge nel mese di maggio in occasione della giornata nazionale della bicicletta (la seconda domenica di Maggio).

E’ molto importante sollecitare la collettività ad una riflessione sulle necessità di creare sempre più zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità e la sicurezza

dei centri urbani. Con questa iniziativa, vogliamo perciò riportare all’attualità il tema importante della sicurezza e della salute legata al movimento dei più piccoli attraverso gli spostamenti quotidiani.

Come Associazione Sportiva Dilettantistica MTBISTINCALLITI, per il secondo anno, abbiamo scelto di aderire a questa bellissima iniziativa nazionale perché crediamo che incentivare l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi, sia un bel modo di valorizzare il nostro territorio e di dare un piccolo contributo al rispetto dell’ambiente e di noi stessi. Per questo, abbiamo pensato di mettere a disposizione un’area, dove insegnare ai più piccoli le regole base della strada, oltre ad altre aree dove potranno divertirsi a guidare lontano dal traffico la propria bici, tra percorsi fettucciati e dossi.

La giornata, che si svolgerà il 26 Maggio 2019 a Città di Castello, con il patrocinio del Comune di Città di Castello, presso il Ciclodromo Comunale “Renato Amantini”, prevede, oltre ad attività legate alla mountain bike da condividere con le famiglie, un simpatico gadget ricordo della giornata e una piccola merenda per i bambini.

La giornata inizierà alle ore 9.30 presso il Ciclodromo e verranno aperte le aree tematiche, tra cui educazione stradale, Bibliobici, percorso mtb e tanto altro.

Visita tutte le aree…per ognuna riceverai un bollino da attaccare alla tua “ciclopatente”!

La manifestazione è GRATUITA ed aperta a tutti, grandi e bambini. L’importante è venire in biclicletta! E ricordate…IL CASCO E’ OBBLIGATORIO per tutti!