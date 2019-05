“PallaVenty4Volley”, 24 ore di Volley e di solidarietà

L’Associazione Giacomo Sintini e il Volley Umbertide, con il patrocinio del Comitato Regionale Fipav, del Comune di Umbertide e dell’AICS, hanno organizzato una 24 ore di pallavolo che si terrà a cavallo dei giorni 1 e 2 giugno prossimi al PalaMorandi di Umbertide.

A contendersi la vittoria finale, dopo una sfida che durerà un giorno e una notte interi, saranno due megasquadre che calcheranno senza sosta il rettangolo di gioco dell’impianto umbertidese.

Le squadre saranno indistintamente maschili e femminili o miste; ma non importa il livello di gioco, essere alti o bassi e tanto meno l’età. Tutti avranno la possibilità di giocare, sia che si presentino con una loro squadra, sia che una squadra non ce l’abbiano.

Musica, intrattenimento, punto ristoro e tante sorprese, con la possibilità, per chi vorrà e si attrezzerà con sacco a pelo, di “pernottare” all’interno del palazzetto e magari di giocare negli orari più inconsueti.

Ci saranno riconoscimenti per i vincitori, per gli MVP, per la squadra più numerosa e per i più giovani. Ma tutti auspicano che la vera vincitrice sia la solidarietà, perché gli organizzatori, così come i generosi sponsor che hanno già dato il loro contributo, si augurano una massiccia partecipazione da parte di tutti gli amanti del volley, dello sport in genere e della partecipazione condivisa agli eventi di servizio per la collettività.

Ovviamente anche la presenza di chi non scenderà in campo e godrà dello spettacolo da spettatore sarà importantissima, poiché tutti potranno contribuire, se vorranno anche acquistando la divisa riservata alle squadre con il logo dell’evento.