Le macchine di Leonardo, dal 25 Maggio al museo della vetrata di Sansepolcro

l’Associazione Culturale Divetro, che gestisce il Museo della Vetrata di Sansepolcro, in occasione della ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci ha portato a termine un progetto di alternanza scuola/lavoro con il Liceo Artistico Giovagnoli di Sansepolcro che conduce alla realizzazione di una esposizione di opere ideate per celebrare questo importante anniversario.

Il luogo della mostra, che intendiamo rendere itinerante, è il Museo della Vetrata di Sansepolcro che custodisce al suo interno la splendida riproduzione in vetro del Cenacolo di Leonardo, nelle stesse dimensioni, realizzata dallo storico laboratorio Caselli Moretti di Perugia, tra il 1937 e il 1942, su commissione del Cav. Luigi Fatti, imprenditore che fu sempre legato alla propria città.

Il legame tra le due istituzioni ha dato già vita ad un precedente percorso, la biennale del vetro 2018, che è sfociato in una esposizione di grande rilievo culturale, non può adesso essere assente a questa importante scadenza e cosa più importante non rendere partecipi gli allievi che per vocazione vengono educati secondo i dettami del pensiero Leonardesco all’arte, al bello e alla progettazione di manufatti artistici.

Il percorso si èsviluppato attraverso la sperimentazione creativo/tecnica con sollecitazioni derivate dai disegni e dagli schizzi di Leonardo, declinata nelle due sezioni di Architettura e Design, fino allo sviluppo di progetti di due macchine: la Biella e una MacchinaVolante in legno e formelle di vetrofusione realizzate con pattern appositamente studiati e realizzate con l’utilizzo anche di stampanti 3D e taglio laser del FAB LAB del liceo artistico. Il laboratorio di vetrofusione sarà a cura della Maestra del vetro Antonella Farsetti.

Per il liceo artistico ha lavorato la classe 3LAD sezioni di Design Tessile ed Architettura e Ambiente con i professori Maria Inferrera, Francesca Visalli, Antonio Caputo e Antonio Dejaco.

La conclusione di questo percorso di ricerca, progettazione e sperimentazione sarà la mostra presso lo Spazio Bernardini Fatti della Vetrata, che celebra Leonardo con due macchine e una serie di schizzi e studi preparatori, fruibile dai turisti che in questa ricorrenza troveranno a Sansepolcro questo prestigioso appuntamento.

Inaugurazione sabato 25 maggio ore 17

Orari mostra: dal mercoledì alla domenica 10.00-13.00