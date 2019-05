Il servizio civile fra i diari di Pieve. La tua memoria sarà la nostra memoria.

Col Servizio Civile presso l’Archivio diaristico nazionale e il Piccolo museo del diario farai un’esperienza formativa che potrà cambiare la tua vita: sarai circondato dalle migliaia di storie di italiane e italiani che in questi 35 anni sono giunte a Pieve Santo Stefano dove sono oggi custodite e da dove raccontano la storia dal basso del Paese.

Qui di seguito troverai tutte le informazioni per partecipare e per inviare la tua candidatura.

Apertura del bando: giovedì 9 maggio 2019 ore 8:00.

Scadenza per la presentazione della domanda: venerdì 7 giugno 2019 ore 14:00.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente on line, accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC seguendo le apposite istruzioni.

Requisiti per presentare la domanda

Può fare domanda chi, alla data di presentazione della domanda:

sia regolarmente residente in Toscana o ivi domiciliato per motivi di studio propri o per motivi di studio o di lavoro di almeno uno dei genitori;

sia in età compresa fra diciotto e ventinove anni (ovvero fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno);

sia non occupato, disoccupato, inattivo; sia in possesso di idoneità fisica;

non abbia riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo.

Tutti i requisiti, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti sino al termine del servizio.

Possono partecipare coloro che stanno frequentando un qualunque corso di studi.

Non può presentare domanda chi:

già presta o abbia svolto attività di servizio civile nazionale o regionale in Toscana o in altra regione in qualità di volontario, ovvero che abbia interrotto il servizio prima della scadenza prevista, ad eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per malattia, secondo quanto previsto dall’articolo 11 comma 3 della legge regionale 35/06;

abbia avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo.

La durata del servizio civile regionale è pari a 12 mesi; ai giovani in servizio è corrisposto direttamente dalla Regione Toscana un assegno di natura non retributiva pari a 433,80 euro.

Informazioni

Per ricevere informazioni sui singoli progetti, sui tempi e modalità di selezione e sui risultati delle selezioni deve essere contattato direttamente l’ente titolare del progetto per il quale è stata fatta domanda.

Per ricevere informazioni sul bando è possibile contattare:

Regione Toscana – Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale – Settore Innovazione Sociale – Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze

Tel: 0554384633 – 0554384632 – 0554383383 – 0554384247 – 0554383415 – 0554385147

E-mail: serviziocivile@regione.toscana.it

Ufficio Giovanisì

Numero verde: 800098719

E-mail: info@giovanisi.it

Per ricevere ulteriori informazioni sul nostro progetto Il valore della memoria, un progetto di impatto sociale e sui tempi e modalità di selezione clicca qui o scrivi a:

Fondazione Archivio Diaristico Nazionale

Telefono: 0575797730

Mail: serviziocivile@archiviodiari.it