Artiamo: tra creativita’, manualita’ e divertimento Un progetto dei bambini della scuola dell’infanzia e primaria delle Maestre Pie

“Tutti i bambini sono degli artisti nati…il difficile sta nel fatto di restarlo da grandi”

Pablo Picasso

La Scuola Maestre Pie ha deciso quest’anno di lavorare ad un percorso sulla storia dell’arte alla scoperta del “bello” per i bambini dell’infanzia e primaria con la consapevolezza che l’atto creativo è una qualità presente in tutti e può essere migliorata e sviluppata nel corso della vita. Il progetto prende forma con l’attribuzione di un periodo storico-artistico a ciascuna classe della scuola primaria e ad ogni sezione della scuola dell’infanzia. La scelta delle correnti artistiche è stata valutata dalle insegnanti in base all’età dei bambini e agli sviluppi creativi che ogni corrente può offrire. Si parte con il Surrealismo, l’Astrattismo e il Puntinismo per i bambini dell’infanzia, per procedere con la Pop art, il Cubismo, il Naturalismo, la Secessione viennese e il Rinascimento per i bambini della primaria. Gli elaborati artistici realizzati dagli alunni saranno in mostra a Palazzo Pretorio a partire da venerdì 24 maggio alle ore 18 e rimarranno esposti, ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, fino a giovedì 30 maggio.

Un viaggio alla scoperta del bello e del cammino dell’uomo attraverso l’Arte. I nostri bambini si sono cimentati con tecniche diverse, hanno sperimentato, manipolato e usato strumenti inusuali divertendosi, sporcandosi e imparando. Siete tutti invitati ad ammirare le loro opere.