Supermaglia ex-Cose di Lana Casucci – Mercati (Lega) “soddisfazione per la decisione del Tribunale”

“La Lega si è sempre battuta per la difesa dell’occupazione, la salvaguardia dei posti di lavoro è sempre stata e sempre lo sarà una nostra priorità e quindi esprimiamo soddisfazione per la decisione del Tribunale che ha accettato la proposta di concedere l’“Affitto ramo di azienda produttivo e Acquisto ramo di azienda e locazione dello stabilimento Cose di Lana Spa“ presentata dalla BMA Srl. Per la nuova società “Maglificio Brizzi e Co. Srl” si prospetta ora un percorso di crescita con importanti ricadute occupazionali per l’intero territorio di Sansepolcro”. dichiara il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega).

Alle dichiarazione del consigliere si associa il segretario della Lega ValtiberinaValerio Mercati.