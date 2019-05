PD: “respingere chi si finge a favore della UE”. Ecco due iniziative per discutere di Europa

“Le elezioni europee del 26 maggio si avvicinano e tutto il Partito Democratico di Umbertide è impegnato in una campagna di mobilitazione permanente che coinvolge tutti i nostri circoli e iscritti rivolta a chi crede che l’Europa sia ancora, e debba rimanere, uno spazio di democrazia, libertà e opportunità indispensabile per lo sviluppo, la crescita e il benessere di tutti. E che proprio per questo solo il Partito Democratico può preservarne i valori fondativi, migliorare quello che non funziona, rilanciarne gli obbiettivi per l’oggi e soprattutto per il domani. Per quanto riguarda le iniziative in programma, con la collaborazione di tutti i nostri circoli e grazie all’impegno di voi iscritte e iscritti, vi portiamo a conoscenza di due importanti appuntamenti: 1) Lunedì 20 maggio alle 21 al circolo G.Billi – Fontanelle si discuterà di Europa con Letizia Michelini (Sindaco di M.S.M. Tiberina e capogruppo in Consiglio provinciale). 2) Martedì 21 maggio al circolo di Spedalicchio, sempre alle 21, si terrà un incontro al quale parteciperà anche l’assessore regionale Fernanda Cecchini. È responsabilità di tutti alimentare un dibattito sulle tante questioni europee, sforzandosi sempre di approfondire e cercando di mostrare ai cittadini quali soluzioni sostenibili si prospettano. Alle urne – affermano dal PD – va respinto chi esalta gli Stati sovrani come risposta ai problemi dei cittadini ma anche chi con ipocrisia si finge a favore della Ue.”

Condividi: Twitter

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Stampa

Mi piace: Mi piace Caricamento...