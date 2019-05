Le farmacie tifernati organizzano un incontro sui disturbi del comportamento alimentare

La società Farmacie Tifernati gestisce le farmacie pubbliche del comune di Città di Castello ed opera con tre sedi distribuite capillarmente in tutto il territorio comunale (Cerbara, Città di Castello centro e Cinquemiglia).

La mission delle farmacie pubbliche è quella di tenere conto sia dell’anima imprenditoriale che di quella sociale ed è per questo che la società ha organizzato, in collaborazione con il centro DCA Palazzo Francisci di Todi, un convegno sul tema dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) intitolato ‘L’anima ha bisogno di un luogo’. Il convegno è promosso da Assofarm Umbria, un’ associazione che rappresenta i Comuni e le società che gestiscono le farmacie pubbliche. Le farmacie comunali aderenti ad Assofarm Umbria sono 48, danno lavoro a circa 300 risorse e sviluppano un volume di affari di circa 70 milioni di Euro.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Regione Umbria, dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Perugia e dei Comuni che gestiscono le farmacie. ‘L’ anima ha bisogno di un luogo’ nasce per sensibilizzare l’opinione pubblica, facendo conoscere la frequenza, le caratteristiche e le gravi conseguenze che questi disturbi possono avere per la salute fisica e psicologica di chi ne soffre con lo scopo di evidenziare una rete di competenze utile a chi è colpito da DCA per combattere il disagio relazionale, il senso di abbandono e sconfiggere l’omertà che spesso circonda il problema. L’ incontro è rivolto a famiglie, ragazzi ed educatori e desidera trasmettere il messaggio importante e confortante che da questi disturbi si può guarire purché si chieda aiuto a strutture specializzate e soprattutto si intervenga precocemente.L’incontro si terrà Sabato 25 maggio 2019 ore 17 presso la Sala degli Specchi Circolo Tifernate Accademia degli Illuminati, interverranno il Dott. Nicola Gustinelli (psicologo centro DAI Città della Pieve), la Dott.ssa Francesca Rossetti (Coordinatrice Centro DCA Umbertide) e vedrà anche la partecipazione della Dott.ssa Laura Dalla Ragione (Responsabile del Servizio DCA Asl Umbria 1).

La società Farmacie Tifernati invitano la cittadinanza a partecipare. Al termine della presentazione verrà proiettato un video con delle testimonianze di pazienti ed infine ci sarà spazio per un dibattito aperto.