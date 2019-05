Il plauso dell’assessorato allo sport a Riccardo Masi, laureatosi campione del mondo di bodybuilding

“Con Riccardo Masi Città di Castello festeggia con grande soddisfazione un nuovo campione del mondo, confermandosi una volta di più inesauribile fucina di atleti di suc-cesso e vera città dello sport, capace di primeggiare ai massimi livelli in tutte le disci-pline”. L’assessorato allo Sport sottolinea così l’affermazione del bodybuilder tifernate che a 51 anni si è laureato campione del mondo al Wabba World 2019, disputatosi ieri a Cipro. “Non si arriva per caso a certi traguardi, tanto meno all’esordio in una compe-tizione di livello mondiale, e Riccardo merita il plauso di tutta la comunità per aver sa-puto centrare un risultato così prestigioso e per l’abnegazione con la quale si è allenato per oltre due anni, con l’obiettivo di competere con i migliori in una specialità che ri-chiede cultura del lavoro, sacrificio e forte determinazione”, evidenzia l’assessorato allo Sport nel ricordare anche i due titoli italiani vinti all’inizio di maggio ad Abano Terme, al campionato nazionale Wabba World Classic, che sono valsi al tifernate la qualificazio-ne alla competizione iridata.

Condividi: Twitter

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Stampa

Mi piace: Mi piace Caricamento...