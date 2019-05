Elezioni Europee: le info dal Comune di Sansepolcro per il voto del 26 maggio Seggi aperti dalle 7:00 alle 23:00. Informazioni e riferimenti dall’Ufficio Elettorale

Domenica 26 maggio si vota per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. I seggi sono aperti dalle ore 7:00 alle ore 23:00 di domenica 26 maggio. I cittadini elettori sono invitati a controllare la propria tessera elettorale.

Qualora fossero esauriti gli spazi per l’apposizione del timbro è necessario rivolgersi quanto prima all’Ufficio Elettorale del Comune che rilascerà una nuova tessera. Chi avesse smarrito la tessera elettorale potrà chiederne una nuova.

L’Ufficio Elettorale si trova in Piazza Gramsci 7 ed è aperto nei seguenti orari:

dal lunedì al sabato dalle ore 9:30 alle ore 13:30,

venerdì 24 maggio e sabato 25 maggio dalle ore 9:00 alle ore 18:00 con orario continuato

domenica 26 maggio, giorno della consultazione, durante l’orario di apertura dei seggi

Si ricorda che sono istituiti appositi seggi per elettori con problemi di deambulazione nei seguenti luoghi

Scuola Elementare Collodi Largo Mons. Di Liegro: seggi 2-6-10-16-17

Scuola elementare De Amicis in Piazza Santa Chiara: seggio 3-7-8

Scuola Media Buonarroti Via del campo Sportivo seggi 1-4-5-9-11-13-15

In tali luoghi possono votare anche coloro che non siano elettori della sezione purché in possesso di certificato medico rilasciato dalla USL.

Il personale della Asl è disponibile per rilascio dei certificati medici con i seguenti orari. Presso la sede del Distretto Usl in Via XXV aprile nei giorni:

giovedì 23 maggio dalle ore 12:00 alle ore 13:00

venerdì 24 maggio dalle ore 12:00 alle ore 13:00

sabato 25 maggio dalle ore 12:00 alle ore 13:00

Presso l’Ufficio Elettorale del Comune in Piazza Gramsci 7 il giorno:

domenica 26 maggio dalle ore 12:00 alle ore 13:00

Per ottenere la certificazione gli interessati dovranno presentare il documento di identità valido e la documentazione sanitaria in loro possesso.

Domenica 26 maggio, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, sarà disponibile un servizio di trasporto con mezzi speciali per portatori di handicap.

Chi avesse necessità di tale servizio dovrà contattare l’Ufficio Elettorale ai numeri di telefono di seguito indicati: 0575 732230 – 0575 732210 – 0575 732229.