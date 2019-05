Architetti nell’Altotevere Libera Associazione: il 24 e 25 maggio l’evento “Open!2019 100 anni di Bauhaus. Non solo architettura”.

Nelle giornate del 24 e 25 maggio 2019 avrà luogo a Città di Castello, presso il complesso monumentale di Palazzo Vitelli alla Cannoniera con accesso dal civico 9 di Largo Monsignor G. Muzi, un evento culturale ad ingresso gratuito organizzato da Architetti nell’Altotevere Libera Associazione dal titolo “Open!2019 100 anni di Bauhaus. Non solo architettura”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Città di Castello è già parte del calendario nazionale della seconda edizione di “Open!-Studi aperti in tutta Italia” promossa dal Consiglio Nazionale degli Architetti. Nelle medesime giornate del 24 e 25 maggio, gli architetti italiani, aderenti all’iniziativa, apriranno i loro studi al pubblico, in forma individuale o associata, trasformando simbolicamente gli studi professionali in spazi di incontro informale in cui sia possibile conoscersi, dialogare, confrontarsi e scambiare opinioni sul mondo dell’architettura attraverso dibattiti, conferenze, performance artistiche. Un’occasione per valorizzare i territori di appartenenza e stimolare nel pubblico, a partire dai più giovani, la conoscenza dell’architettura in tutte le sue espressioni.

Architetti nell’Altotevere,

ricorrendo quest’anno il Centenario della Bauhaus, Scuola di architettura arte e design fondata a Weimar nel 1919 dall’architetto Walter A. Gropius , ha voluto strutturare un evento che potesse celebrare non solo l’architettura, ma nello spirito della celebre scuola, ogni espressione creativa nel campo dell’arredamento e del design, dell’arte pittorica, della grafica e della danza.

L’evento si inaugurerà venerdì 24 maggio alle ore 17,00 presso la sala conferenze della Pinacoteca Comunale.

Alle ore 17.15 sarà presentata l’iniziativa “Architetto Under 11_non solo Aula” , il Concorso di Architettura organizzato dall’Associazione che vede coinvolti 350 bambini, 17 classi e 10 plessi delle scuole primarie del comune di Città di Castello. Le opere a concorso saranno esposte nell’ala nuova della Pinacoteca e potranno essere votate da tutti i bambini della città sino alle ore 13,00 del 25 maggio.

Alle 17.45 con la conferenza “ Aldo Riguccini dalla pittura al design” Luciano Vanni presenterà l’omonimo volume dedicato all’artista tifernate conosciuto ai più come De Rigù. La pubblicazione, frutto di un appassionato lavoro dell’Associazione e curata dallo stesso Vanni , sarà distribuita gratuitamente ai presenti sino ad esaurimento delle copie disponibili.

Alle 18.45, presso l’edificio della Manica Lunga, l’Associazione Danza Classica e Moderna Diamante Renzini renderà omaggio in danza a De Rigù.

La serata si concluderà nel giardino con degustazioni enogastronomiche a KM 0.

Il 25 maggio dalle ore 10.00 alle ore 11.00 il pubblico avrà modo di osservare alcuni artisti che si esibiranno in una Estempranea d’arte “100diBauhaus”. Alle ore 11.00, presso l’ala nuova della Pinacoteca, si svolgerà una piccola conferenza dedicata ai bambini per raccontare l’esperienza della scuola Bauhaus.

Alle 16.30, nella sala conferenze della Pinacoteca, avrà luogo la proclamazione dei vincitori del concorso “Architetto Under 11_non solo Aula” e la premiazione.

Alle ore 17.30, presso la sala conferenze della Pinacoteca l’Architetto Susanna Pecchioni, di Architetti nell’Altotevere, terrà la conferenza dal titolo “la Bauhaus”.

Seguirà alle ore 18.30 un saluto in danza alla Bauhaus, l’esposizione delle opere dell’Estemporanea d’arte e per finire, alle ore 19.00, l’aperitivo conclusivo.