Il tennis,uno sport tra benessere psicofisico ed agonismo e praticabile a tutte le età. Lunedì 20 maggio conviviale organizzata dal Panathlon Club Valtiberina

IL TENNIS,UNO SPORT TRA BENESSERE PSICOFISICO ED AGONISMO e …. praticabile a tutte le età .

RELATORI Andrea Grasselli ex giocatore di serie A, tecnico nazionale del settore giovanile e fiduciario dei Maestri della Provincia di Perugia; Corrado Monaco ex giocatore di serie A, stella di bronzo del Coni, membro della commissione tecnica FIT e presidente del Circolo Tennis di Città di Castello; Guido Gubbiotti e Filippo Cambiotti ex giocatori perugini ancora attivi; Davide Pazzaglia e Carlo Cinquilli ex giocatori e punti di riferimento dell’attività nel nostro territorio Introduzione a cura del Prof. Alessandro Borghi Interventi coordinati dal Dott. Carmelo Gambacorta, socio del Panathlon Club Valtiberina e presidente del Circo Tennis Valtiberina di Sansepolcro.

La serata sarà occasione, per i rappresentanti dei Circoli Tennis del territorio Valtiberino che vorranno intervenire, di confrontarsi, di illustrare le rispettive attività e di promuovere ulteriormente la pratica di questo sport che sta vivendo un momento di forte espansione. E’ prevista la presenza di un rappresentante della nazionale under 16 e di altri esponenti di riferimento della nostra realtà che, a vario titolo, contribuiscono alla pratica ed alla diffusione di questo appassionante sport.

