Elezioni europee: tanti primati in rosa a Città di Castello. Al seggio anche la nonna record Luisa Zappitelli

Sono 31224 i tifernati che domenica 26 maggio 2019, tra otto giorni, saranno chiamati a votare per scegliere il nuovo Parlamento europeo. Quasi duemila in più le donne che potranno esercitare questo diritto, 16228, contro i 14956 uomini. Sono rosa anche altri primati della leva elettorale: ad esempio l’elettrice più giovane che compie gli anni il giorno della consultazione ed è nata il 26 maggio 2001, l’elettrice più anziana, 107 anni, l’ormai famosa Luisa Zappitelli, un simbolo del diritto al voto, a cui non si sottrarrà neanche questa volta. Luisa Zappitelli, classe 1911, dal 1946, dal plebiscito tra Repubblica e Monarchia non ha mai saltato un elezione, meritandosi come esempio civico anche una menzione da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono donne anche 12 su 13 degli ultracentenari tifernati e 43 su sessanta cittadini comunitari che si sono avvalsi della possibilità di votare in Italia pur avendo la nazionalità di un altro paese. Trenta delle 43 elettrici comunitarie con diritto al voto sono di nazionalità rumena.

I seggi del comune di Città di Castello sono 56 due dei quali speciali all’Ospedale e alle Opere Pie Muzi Betti. Il più piccolo è il 43 di Petrelle con 204 elettori, il più grande, il numero 35, sempre nella zona sud, è a Promano, con 833 elettori iscritti. Il giorno delle votazioni è stato istituto il servizio di trasporto pubblico ai seggi con un mezzo appositamente adibito per disabili e anziani. Per informazioni e prenotazioni il telefono è 3397383277. Sarà attivo dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.30. Per gli elettori che non avessero già l’apposito timbro sulla tessera elettorale, il Servizio Asl ha predisposto un servizio di certificazione per l’esercizio del voto con accompagnatore. Il medico sarà a disposizione nella giornata domenica 26 maggio dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso il centro salute di Città di Castello 3421738652, referente la dottoressa Donatella Spapperi. È possibile procedere alla certificazione anche nei giorni feriali che precedono le consultazioni in tutte le sedi secondo lo stesso orario; chiarimenti o informazioni aggiuntive potranno essere richiesti direttamente presso i Punti di Ascolto dei Centri di Salute sopra indicati, negli orari feriali di apertura. L’Ufficio elettorale ricorda l’importanza di controllare se la tessera elettorale è a posto: nel caso fosse smarrita o completa, il consiglio è di rivolgersi in via XI Settembre o alla Delegazione di Trestina per averne una nuova o un duplicato con anticipo rispetto al giorno in cui verrà usata. Per questo sono state predisposte speciali aperture al pubblico degli uffici sia del centro storico che di Trestina. In particolare da lunedì 20 maggio a giovedì 23 maggio, la mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00; lunedì e giovedi anche nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.00; venerdì 24 e sabato 25 Maggio dalle ore 9.00 alle ore 18.00, con orario continuato. Nel giorno della consultazione elettorale l’ufficio resterà aperto per tutta la durata delle operazioni di votazione, dalle ore 7:00 alle ore 23:00. Da quest’anno le tessere elettorali saranno stampate anche presso la Delegazione di Trestina.