SIMONE CUMBO PRESENTA LA SUA ULTIMA ANTOLOGIA DI POESIE

Sabato 18 Maggio 2019 alle ore 10, 45 presso la Biblioteca Carducci di Città di Castello, ci sarà la presentazione dell´antologia poetica ´Che tutto arda d´amore e di poesia¨ di Simone Cumbo, pluripremiato compositore di poesie, che in collaborazione con Paolo D’Anna propone l’incontro tra arte e poesia. L’antologia è infatti parte del progetto, “Poesie e arte, opere in mostra”, nella quale dodici artisti si sono cimentati nel mettere in dipinto alcune poesie del poeta tifernate. Saranno presenti l´assessore alla cultura Michele Bettarelli e l´autore. Letture e interventi musicali a cura di Liberi Tutti.