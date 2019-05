LICEO PLINIO IL GIOVANE – Soiree Musicale dal titolo “Quel genio di Rossini”

Il Liceo Statale “Plinio il Giovane” continua nella proposizione di eventi culturali per la cittadinanza. Questa volta l’istituto tifernate ha organizzato una Soiree Musicale dal titolo “Quel genio di Rossini, dedicata al grande compositore pesarese. L’evento si terrà venerdì 24 maggio alle ore 21,00 nella sala degli Specchi del Circolo degli Illuminati in piazza Matteotti ed avrà come protagoniste il soprano Noemi Umani e la pianista Leonora Baldelli, il coordinamento sarà del prof. Manfredo Retti dell’Associazione “Amici della Lirica” di Perugia.

L’occasione è importante per ascoltare le performance di due artiste il cui curriculum musicale è di altissimo livello: Noemi Umani si diploma nel 2016 in canto lirico presso il conservatorio “L. Cherubini” di Firenze e successivamente vince il primo premio della 71ma edizione del concorso “Comunità Europea” del teatro lirico sperimentale “A. Belli” di Spoleto, che ha visto come presidente della giuria internazionale il soprano Edda Moser. Debutta nei più importanti teatri umbri e successivamente presso il “Festival dei due mondi” di Spoleto, il “Festival delle Nazioni” di Città di Castello e il “Festival Di Stresa”. Noemi ha debuttato in varie opere di Mozart, Rossini, Sarri, Verdi e Bizet. Leonora Baldelli è una pianista con carriera internazionale che la porta ad esibirsi dalla Carnegie Hall di New York alla Filarmonica di San Pietroburgo con concerti in tutta Europa, Giappone, Sudamerica , Stati Uniti e Italia, anche come solista con la Banda Nazionale dell’Esercito Italiano. Collabora con Radio Vaticana che trasmette i suoi concerti in tutto il mondo ed è stata insignita della “Benemerenza per la diffusione della Cultura italiana nel mondo” conferitole dalla Società Dante Alighieri e dell’”American New Music Consortium Award “per lo sviluppo della musica contemporanea, conferitole dalla New York University. Assistente Pianistica al Mozarteum di Salisburgo e alla New York University, oltre che nei più importanti corsi di perfezionamento in Italia , tiene regolarmente masterclasses in Argentina e Giappone.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo grande evento musicale che il Liceo Plinio il Giovane offre come approfondimento di cultura aperto a tutti e con ingresso libero.