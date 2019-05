Il Presidente del Parlamento Europeo Tajani torna a Sansepolcro

Come aveva promesso il Presidente Tajani è tornato a Sansepolcro: stamane il coordinamento di Forza Italia Sansepolcro lo ha accompagnato a visitare lo stabilimento Newlat – Buitoni. Il presidente ha visitato lo stabilimento insieme agli onorevoli D’Ettore, Mugnai e Spena. Durante l’incontro, che è durato un’ora circa, vi è stata inoltre la presenza (in collegamento streaming) del dott. Angelo Mastrolia, presidente di Newlat – Buitoni, che ha descritto, attraverso un’estesa presentazione, gli importanti successi ottenuti dall’azienda all’estero soprattutto nel mercato tedesco. Si è inoltre rivolto al presidente Tajani, facendosi portavoce delle istanze dell’industria italiana, che chiede a gran voce alla politica semplificazioni e agevolazioni da parte del comparto bancario nell’ottica di un incremento dei finanziamenti e – conseguentemente – degli investimenti, poichè solo in tal modo si possono avere più posti di lavoro in Italia. Il presidente Tajani lo ha rassicurato del suo impegno a tal proposito

Condividi: Twitter

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Stampa

Mi piace: Mi piace Caricamento...